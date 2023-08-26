Пожар на складе пиротехники в Кемерове локализован на площади 750 "квадратов"

Пожар на складе пиротехники в Кемерове локализовали на площади 750 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"Горит склад с пиротехникой", – подчеркнули в сообщении.

По данным ведомства, к тушению возгорания привлечены более 30 человек и 11 единиц техники.

Немногим позже в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на складе.

Ранее в МЧС России сообщили, что возгорание кровли на площади 550 квадратных метров ликвидировали в Сочи. Кроме того, сотрудники МЧС эвакуировали 60 жильцов.

По данным ведомства, возгорание произошло на кровле мансардного этажа одного из многоквартирных домов. Тушение огня осложнила плотная застройка. Спасатели не допустили распространения пожара на соседние здания.

К ликвидации возгорания были привлечены 58 человек и 21 единица техники.

