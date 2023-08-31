Росгвардейцы были ранены во время боя с украинской ДРГ в Брянской области

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Двое сотрудников Росгвардии пострадали после боестолкновения с украинской ДРГ в Брянской области. Об этом РИА Новости рассказал официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

"Росгвардейцы организовали преследование, блокировали противника, вступили в бой. Несмотря на полученные двумя сотрудниками ведомства ранения, двое членов ДРГ были ликвидированы, пятеро взяты в плен и удерживались до прибытия сотрудников специальных подразделений", – отметил он.

При этом Грибакин добавил, что сейчас росгвардейцам оказывают медпомощь врачи, угрозы для их жизни нет. За проявленное мужество сотрудники ведомства будут представлены к наградам.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ РФ 30 августа пресекли серию терактов на военных и энергетических объектах в Брянской области, которые готовила украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). В результате ее удалось нейтрализовать.

Украинская ДРГ состояла из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций министерства обороны Украины.

ФСБ нейтрализовала украинскую ДРГ, готовившую теракты в Брянской области