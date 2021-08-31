В Египте грузовик сбил супружескую пару из России

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В Египте грузовик сбил двух россиян. Об этом сообщается на официальной странице посольства России в Каире в Facebook.

Инцидент произошел во время краткой остановки на обочине трассы туристического автобуса, следовавшего из Хургады в Каир 31 августа.

"Супружеская пара из России была сбита грузовым автомобилем. В результате случившегося женщина погибла на месте. Ее муж с травмами доставлен в больницу города Суэц. Поскольку серьезной угрозы здоровью мужчины нет, в ближайшие часы он должен прибыть в гостиницу", – говорится в сообщении.

Необходимое содействие родным семьи оказывают в российском посольстве в Каире и генеральном консульстве России в Хургаде.

Ранее на Камчатке следователи начали проверку после того, как двое туристов погибли, сорвавшись со склона вулкана Ключевская сопка.