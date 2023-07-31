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ФСБ задержала троих россиян за передачу данных о военных объектах РФ "Правому сектору"
Фото: 123RF/grigorenko
Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала троих жителей Воронежской области за передачу данных о военных и транспортных объектах России украинской националистической организации "Правый сектор" (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Пресечена противоправная деятельность трех граждан России, жителей Воронежской области, причастных к государственной измене в форме оказания помощи представителям украинской националистической организации "Правый сектор", направленной против безопасности России", – говорится в сообщении.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье 275 ("Государственная измена"). По ней россиянам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет или пожизненное тюремное заключение. Следственные действия по делу продолжаются.
Ранее по делу о госизмене арестовали жителя Санкт-Петербурга. Следователи также установили причастность мужчины к совершению преступления по статье "Участие в деятельности террористической организации". Меру пресечения обвиняемому избрал Лефортовский суд Москвы.
Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае
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