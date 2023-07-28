ФСБ задержала жителя Орловской области за попытку вступить в ВСУ

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ФСБ задержала жителя Орловской области, который собирался вступить в состав украинского военизированного подразделения ВСУ, признанного в РФ террористическим, и получить украинское гражданство, сообщает ТАСС.

По данным спецслужб, являясь сторонником проукраинских взглядов, россиянин выразил и подтвердил намерение переехать на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях против России. С соответствующими заявлениями он обратился в СБУ, пограничную и миграционную службы и МИД Украины.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к участию в деятельности террористической организации".

Накануне сообщалось, что в Брянской области задержали россиянина, пытавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против российских войск. Возбуждено уголовное дело о госизмене. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

До этого сотрудники региональных управлений ФСБ России совместно с пограничниками на границе с Казахстаном задержали под Астраханью жителя Петрозаводска, который собирался отправиться на Украину, чтобы вступить в украинскую армию.

Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае