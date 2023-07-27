15:43Происшествия
ФСБ задержала мужчину, который пытался выехать на Украину для участия в СВО против ВС РФ
Фото: 123RF/flynt
В Брянской области задержали россиянина, пытавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против российских войск, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.
Возбуждено уголовное дело о госизмене. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сотрудники региональных управлений ФСБ России совместно с пограничниками на границе с Казахстаном задержали под Астраханью жителя Петрозаводска, который собирался отправиться на Украину, чтобы вступить в украинскую армию.
В отношении мужчины 1989 года рождения возбудили уголовное дело по статье "Приготовление к государственной измене". По данным спецслужб, подозреваемый нашел лиц, которые могли помочь ему с выездом, купил медицинские средства первой необходимости, специальную амуницию, а также проработал маршруты выезда.
Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае
Читайте также