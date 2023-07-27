ФСБ задержала мужчину, который пытался выехать на Украину для участия в СВО против ВС РФ

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В Брянской области задержали россиянина, пытавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против российских войск, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Возбуждено уголовное дело о госизмене. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сотрудники региональных управлений ФСБ России совместно с пограничниками на границе с Казахстаном задержали под Астраханью жителя Петрозаводска, который собирался отправиться на Украину, чтобы вступить в украинскую армию.

В отношении мужчины 1989 года рождения возбудили уголовное дело по статье "Приготовление к государственной измене". По данным спецслужб, подозреваемый нашел лиц, которые могли помочь ему с выездом, купил медицинские средства первой необходимости, специальную амуницию, а также проработал маршруты выезда.



Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае