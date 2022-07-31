Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар в здании рынка на западе Москвы ликвидирован. Произошло обрушение кровли по всей площади сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

В ведомстве добавили, что по результатам замеров лабораторией УМЛК превышения предельно допустимой нормы концентрации вредных веществ нет.

Ранее сообщалось, что пожар произошел по адресу: улица Щорса, владение 5Б. Кровля административного здания загорелась на площади 600 квадратных метров. Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало.

До этого сообщалось, что пожар произошел в ресторане на улице Генерала Белова в Москве. Уточнялось, что горела крыша двухэтажного здания. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Данных о пострадавших нет.