В "Современнике" прокомментировали арест актера из-за формы ГИБДД

Представитель театра "Современник" прокомментировал инцидент с актером, которого арестовали на восемь суток за появление на видео в форме сотрудника ГИБДД. Об этом пишет РИА Новости.
"В театре сезон еще не закрыт, но мы разберемся с этой ситуацией, и текущий репертуар из-за отсутствия актера не пострадает", – отметили в театре.
Ранее стало известно, что московский суд отправил под административный арест на восемь суток актера "Современника" Дмитрия Смолева за незаконное ношение форменной одежды. Форму он взял у неназванного блогера для съемок в клипе. В Главном управлении МВД России подобное посчитали дискредитацией органов внутренних дел РФ.
Смолев играет в "Современнике" с 2008 года. Он, в частности, исполнил роль Яши в постановке по пьесе Антона Чехова "Вишневый сад" и сыграл Д'Артаньяна по пьесе "Дюма" Ивана Охлобыстина. Также актер снялся в фильмах "Стартап", "Мама-Москва", "Вдребезги" и "Нанолюбовь".
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