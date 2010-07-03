В "Современнике" прокомментировали арест актера из-за формы ГИБДД

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Представитель театра "Современник" прокомментировал инцидент с актером, которого арестовали на восемь суток за появление на видео в форме сотрудника ГИБДД. Об этом пишет РИА Новости.

"В театре сезон еще не закрыт, но мы разберемся с этой ситуацией, и текущий репертуар из-за отсутствия актера не пострадает", – отметили в театре.

Ранее стало известно, что московский суд отправил под административный арест на восемь суток актера "Современника" Дмитрия Смолева за незаконное ношение форменной одежды. Форму он взял у неназванного блогера для съемок в клипе. В Главном управлении МВД России подобное посчитали дискредитацией органов внутренних дел РФ.

Смолев играет в "Современнике" с 2008 года. Он, в частности, исполнил роль Яши в постановке по пьесе Антона Чехова "Вишневый сад" и сыграл Д'Артаньяна по пьесе "Дюма" Ивана Охлобыстина. Также актер снялся в фильмах "Стартап", "Мама-Москва", "Вдребезги" и "Нанолюбовь".