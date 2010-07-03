Актеру "Современника" дали восемь суток ареста за съемки в форме ГИБДД

Московский суд отправил под административный арест на восемь суток актера театра "Современник" Дмитрия Смолева за незаконное ношение форменной одежды, передает Агентство "Москва".
В Главном управлении МВД России по городу сообщили, что в интернете была обнаружена запись, на которой присутствовал мужчина, одетый в форменное обмундирование сотрудника ГИБДД. Своим поведением он дискредитировал органы внутренних дел РФ, подчеркнули в управлении.
После задержания мужчина рассказал, что форму ему дал блогер для съемок в клипе. Были возбуждены дела об административных правонарушениях: мелком хулиганстве и незаконном ношении форменной одежды.
Смолев служит в "Современнике" с 2008 года. Он исполнил роль Яши в постановке по пьесе Антона Чехова "Вишневый сад", сыграл Д'Артаньяна по пьесе "Дюма" Ивана Охлобыстина. Кроме того, актер снялся в фильмах "Мама-Москва", "Нанолюбовь", "Вдребезги" и "Стартап".
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