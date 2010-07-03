Пожар в автосервисе на севере Москвы потушен

Фото: скриншот видео vk.com/livecorr

Возгорание в автосервисе на севере столицы ликвидировано, сообщает Агентство "Москва". Информации о пострадавших не поступало.

В пресс-службе МЧС рассказали, что благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня.

Ранее сообщалось, что огонь охватил площадь примерно в 300 квадратных метров. Как уточнили в экстренных службах столицы, пожар произошел в одноэтажном здании автосервиса на Дегунинской улице.

