Два человека погибли в ДТП с маршруткой в Кабардино-Балкарии

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Два человека погибли в результате столкновения маршрутки и автомобиля BMW в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС России.

ЧП произошло на 35-м километре трассы Прохладный – Баксан – Эльбрус. Маршрутка следовала из Нальчика в Тырныауз.

"В результате ДТП два человека получили травмы, несовместимые с жизнью, в ЦРБ Эльбрусского района для осмотра доставлены 12 человек", – говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства аварии уточняются. На месте происшествия работает группа следователей.

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