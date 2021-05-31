Посол РФ в ЦАР рассказал о погибших при взрыве россиянах

17:12
Фото: depositphotos/dechevm
Погибшие при взрыве в Центральноафриканской Республике россияне были инструкторами, которые помогали местным военным в борьбе с боевиками, пытавшимися захватить жизненно важную дорогу между столицей Банги и Камеруном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в ЦАР Владимира Титоренко.
"Действия вели правительственные войска при поддержке российских инструкторов. Этот район, действительно, на стыке границ трех стран (ЦАР, Чада и Камеруна. – Прим. ред.). Боевики из группировки 3R пытались отбить "дорогу жизни", – пояснил дипломат, добавив, что по этой дороге в столицу страны поставляется продовольствие, лекарства и потребительские товары.
Взрыв произошел 30 мая в деревне Бандиба на северо-западе страны. Мины установили вооруженные повстанцы, на них подорвались две полицейских машины. Погибли три россиянина и два полицейских ЦАР, также пятеро человек пострадали.
Официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги осудил случившееся и назвал его преступным актом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: