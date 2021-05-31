Посол РФ в ЦАР рассказал о погибших при взрыве россиянах

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Погибшие при взрыве в Центральноафриканской Республике россияне были инструкторами, которые помогали местным военным в борьбе с боевиками, пытавшимися захватить жизненно важную дорогу между столицей Банги и Камеруном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в ЦАР Владимира Титоренко.

"Действия вели правительственные войска при поддержке российских инструкторов. Этот район, действительно, на стыке границ трех стран (ЦАР, Чада и Камеруна. – Прим. ред.). Боевики из группировки 3R пытались отбить "дорогу жизни", – пояснил дипломат, добавив, что по этой дороге в столицу страны поставляется продовольствие, лекарства и потребительские товары.

Взрыв произошел 30 мая в деревне Бандиба на северо-западе страны. Мины установили вооруженные повстанцы, на них подорвались две полицейских машины. Погибли три россиянина и два полицейских ЦАР, также пятеро человек пострадали.

Официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги осудил случившееся и назвал его преступным актом.

