Трое россиян погибли при взрыве в ЦАР – СМИ

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В результате срабатывания самодельного взрывного устройства в Центрально-Африканской Республике погибли трое россиян и двое местных полицейских.

Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на представителя правительства ЦАР Анж Максима Казаги.

"Трое российских союзников и двое полицейских ЦАР были убиты, есть также раненые", – говорится в сообщении.

Ранее 16 человек стали жертвами взрыва мины на севере Мали. По данным источников агентства в больнице, взрыв случился у города Гао. Причиной стал наезд на мину транспортного средства.