Число пострадавших в ДТП с автобусом на Алтае выросло до 11

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП в Алтайском крае, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

При этом шесть человек госпитализированы в краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи, еще пять человек с травмами легкой степени тяжести находятся на амбулаторном лечении.

"Произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса малой вместимости, перевозившего рабочих предприятия "Алтайхлеб". В результате ДТП пострадали 14 человек, в том числе 3 человека погибли", – говорится в сообщении.

Погибшие – водитель и пассажиры легкового автомобиля. На месте работают три экипажа ГИБДД и шесть бригад скорой помощи.

На трассе в Алтайском крае столкнулись легковой автомобиль Mazda и автобус Iveco. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что легковой автомобиль выехал на встречную полосу.

Ранее в результате опрокидывания автомобиля в Якутии пострадала многодетная семья. Сообщалось, что водитель не справился с рулевым управлением и съехал с дороги.