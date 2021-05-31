Три человека погибли в результате ДТП с автобусом на Алтае

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Алтайском крае, сообщается на официальном сайте главного управления МВД по региону.
Уточняется, что столкнулись легковой автомобиль Mazda и автобус Iveco, перевозивший рабочих. По предварительным данным, в результате аварии водитель легковушки и двое пассажиров скончались до приезда скорой помощи. Еще восемь человек – пассажиры автобуса – получили травмы различной степени тяжести.
Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП, на месте работают сотрудники полиции. По предварительным данным, за рулем Mazda находился водитель 1997 года рождения, а авария произошла из-за того, что легковой автомобиль выехал на встречную полосу.
Ранее в результате опрокидывания автомобиля в Якутии пострадала многодетная семья. Сообщалось, что водитель не справился с рулевым управлением и съехал с дороги.
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