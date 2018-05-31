В Тбилиси митингующие потребовали отставки министра юстиции

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В Тбилиси участники митинга призвали министра юстиции Тею Цулукиани уйти в отставку, сообщает РИА Новости.

Ранее в результате протестных акций в отставку подал Генпрокурор Шотадзе. Инициатором митинга стал Заза Саралидзе – отец 16-летнего подростка, убитого в потасовке в центре Тбилиси в декабре прошлого года.

Саралидзе считает, что прокуратура проводит необъективное расследование, покрывая одного из участников драки, сына бывшего сотрудника ведомства.

Ранее Тбилисский городской суд оправдал одного из обвиняемых, а второму переквалифицировал обвинение с умышленного убийства на попытку умышленного убийства.

Решение суда вызвало резонанс в обществе. Митингующие также требуют отставки премьер-министра Георгия Квирикашвили и его правительства.