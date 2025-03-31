Палаточный лагерь с тургруппой подтопило в Сочи

Фото: vk.com/"Кубань-СПАС"

Палаточный лагерь с туристической группой подтопило в Хостинском районе Сочи. В результате удалось эвакуировать 19 человек, в том числе 10 детей, сообщается в телеграм-канале ГКУ "Кубань-СПАС".

Инцидент произошел около села Красная Воля. Спасатели получили информацию о случившемся от руководителя тургруппы.

После этого они оперативно прибыли на место ЧП и смогли эвакуировать людей в безопасное место. При этом помощь туристам не понадобилась.

Ранее СМИ сообщили, что российский турист Антон Чернов вместе с пятью другими иностранцами пропал без вести во время восхождения на вулкан Талинис в провинции Восточный Негрос на Филиппинах. По предварительным данным, они не имели запасов на длительное пребывание.

Позже российского посольство заявило об обнаружении Чернова живым. Его нашли в районе города Амлан.

