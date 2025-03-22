Посольство РФ на Филиппинах сообщило об обнаружении пропавшего россиянина

Фото: 123RF/galeja

Россиянин Антон Чернов, который ранее пропал без вести во время похода на Филиппинах с иностранными туристами, найден живым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ на Филиппинах.

В диппредставительстве отметили, что гражданина России нашли в районе города Амлан. По имеющимся сведениями, его жизни ничего не угрожает.

Чернов вместе с пятью иностранцами пропал без вести во время восхождения на вулкан Талинис в провинции Восточный Негрос на Филиппинах 19 марта. В связи с этим начались поисково-спасательные операции.

СМИ писали, что туристы отправились в однодневный поход без соответствующих запасов на длительное пребывание.