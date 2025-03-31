Силы ПВО уничтожили за ночь 66 беспилотников над РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Прошедшей ночью дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 66 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.

Больше всего дронов было сбито над Брянской областью – 41 аппарат. Помимо этого, 24 БПЛА перехватили над Калужской областью и еще один – над Курской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при отражении атаки беспилотников никто из местных жителей не пострадал. Разрушений также не выявлено.

В Калужской области, предварительно, также обошлось без пострадавших и каких-либо разрушений на земле. На местах падения БПЛА работает оперативная группа.

Ранее украинский беспилотник атаковал город Строитель в Белгородской области. В результате случившегося началось возгорание кровли недействующего офисного здания, однако пожарные расчеты быстро ликвидировали очаги возгорания.