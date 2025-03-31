ПВО уничтожила ночью 24 беспилотника в Калужской области

Фото: министерство обороны РФ

Силы ПВО уничтожили 24 беспилотника над территорией Кировского района Калужской области в ночь на 31 марта. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

На месте уже работает оперативная группа. По предварительным данным, при атаке никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.

Ранее съемочная группа ГТРК "Донецк" была атакована украинским дроном во время выполнения редакционного задания в Горловке в ДНР. Беспилотник целенаправленно летел на автомобиль съемочной группы, однако они успели увернуться от прямого удара.

В результате БПЛА взорвался рядом с журналистами и часть осколков попала в их машину. Корреспондент телеканала Виталий Старущенко заявил, что не пострадал от удара дрона. Однако водитель был контужен, поэтому он был отправлен на амбулаторное лечение. Оператору также оказывается медпомощь.