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30 марта, 20:04

Происшествия

Три украинских беспилотника сбиты над Крымом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили атаку трех украинских дронов над Крымом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны были сбиты 30 марта в период с 16:50 до 17:20 по московскому времени.

В ночь на 30 марта средства ПВО уничтожили 6 украинских беспилотников над тремя российскими регионами. По данным Минобороны РФ, три дрона были ликвидированы в Белгородской области, два – в Брянской и еще один БПЛА – в Саратовской области.

До этого БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал город Строитель в Белгородской области. В результате случившегося началось возгорание кровли недействующего офисного здания.

132 украинских БПЛА были сбиты над Россией в ночь на 20 марта

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