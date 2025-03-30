30 марта, 07:36Происшествия
Средства ПВО уничтожили ночью шесть украинских беспилотников над регионами РФ
Фото: Министерство обороны РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за прошедшую ночью шесть беспилотников ВСУ над тремя российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Три вражеских дрона были уничтожены в Белгородской области, два – в Брянской и еще один БПЛА – в Саратовской области.
Ранее украинский беспилотник атаковал город Строитель в Белгородской области. В результате случившегося началось возгорание кровли недействующего офисного здания.
Еще одна атака украинского БПЛА была зафиксирована в промышленной зоне Луганска. После падения обломков дрона началось возгорание. В результате случившегося никто не пострадал.
ВСУ нанесли удары по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области