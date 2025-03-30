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30 марта, 07:36

Происшествия

Средства ПВО уничтожили ночью шесть украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за прошедшую ночью шесть беспилотников ВСУ над тремя российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Три вражеских дрона были уничтожены в Белгородской области, два – в Брянской и еще один БПЛА – в Саратовской области.

Ранее украинский беспилотник атаковал город Строитель в Белгородской области. В результате случившегося началось возгорание кровли недействующего офисного здания.

Еще одна атака украинского БПЛА была зафиксирована в промышленной зоне Луганска. После падения обломков дрона началось возгорание. В результате случившегося никто не пострадал.

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