Грузовой самолет разбился в аэропорту Малакаль в Южном Судане – СМИ

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Грузовой самолет Boeing 727 потерпел крушение в аэропорту Малакаль в Южном Судане. Об этом сообщает Radio Tamazuj, ссылаясь на руководство авиагавани.

Исполняющий обязанности гендиректора аэропорта Пол Маджок Лаваль рассказал, что ЧП случилось утром 31 марта. По его словам, судно принадлежит компании Kosh Air. Причиной происшествия, продолжил он, стала ошибка пилота, который посадил самолет в нескольких метрах от взлетно-посадочной полосы, что привело к взрыву покрышек и опрокидыванию воздушного судна.

Пол Маджок Лаваль добавил, что Boeing 727 потерял управление и столкнулся с самолетом, который разбился ранее. Судно сильно повреждено и не подлежит ремонту, отметил он и сказал, что в результате инцидента из находившихся на борту самолета семи человек пострадал лишь один.

Ранее сообщалось, что самолет Ил-76 разбился в ходе выполнения планового полета. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Вероятной причиной случившегося могло стать возгорание в одном из двигателей, возникшее на моменте взлета.

Региональные власти заявили, что окажут помощь семьям погибших членов экипажа. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский также выразил свои соболезнования родственникам погибших.