Фото: twitter.com/IciLille

Полиция Франции разыскивает вооруженного автоматом мужчину в Лилле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

"Идет полицейская операция в районе центрального делового квартала Euralille. Просьба не посещать этот квартал", – заявили в полиции.

18 марта сообщалось, что два человека погибли и двое пострадали в результате стрельбы в пригородном автобусе в американском штате Флорида.

Инцидент произошел недалеко от полицейского участка в городе Форт-Лодердейл. По данным правоохранителей, один человек скончался на месте, второй – в больнице.

До этого стрельба произошла в церкви в городе Сакраменто американского штата Калифорния. В результате инцидента погибли несколько человек.