Пассажир угрожал взрывом из-за просьбы надеть маску в Шереметьево

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В аэропорту Шереметьево задержали пассажира, который угрожал взрывом из-за просьбы надеть маску. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
"Ночью 31 марта на борту самолета, вылетающего из Шереметьево в Томск, пассажир отказался надеть защитную маску и стал угрожать взорвать самолет", – рассказал источник.
По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что специалисты экстренных служб провели проверку терминалов столичного аэропорта Шереметьево после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Отмечается, что эвакуация пассажиров и персонала воздушной гавани не осуществлялась.