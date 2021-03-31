Пассажир угрожал взрывом из-за просьбы надеть маску в Шереметьево

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В аэропорту Шереметьево задержали пассажира, который угрожал взрывом из-за просьбы надеть маску. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Ночью 31 марта на борту самолета, вылетающего из Шереметьево в Томск, пассажир отказался надеть защитную маску и стал угрожать взорвать самолет", – рассказал источник.

По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что специалисты экстренных служб провели проверку терминалов столичного аэропорта Шереметьево после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Отмечается, что эвакуация пассажиров и персонала воздушной гавани не осуществлялась.