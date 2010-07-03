Причину пожара назвали в спорткомплексе "Олимпийский"

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Задымление в спортивном комплексе "Олимпийский" в Москве произошло из-за попадания искры на обшивку воздухоотвода.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса, задымление случилось на 25-й отметке (под кровлей арены).

Собеседник агентства добавил, что открытого огня зафиксировано не было, жертв и пострадавших нет. При этом очаг задымления был оперативно устранен.

В столичном главке МЧС Москве 24 ранее сообщили, что пожар был на шестом этаже на площади 30 квадратных метров.

Спорткомплекс с 1 января находится на капитальном ремонте. После завершения реконструкции там появится зона водных развлечений, в составе которой будут дайвинговый центр, водный парк для детей и молодежи, а также пляжный парк.

Кроме того, в здании оборудуют концертный зал, кинотеатр, центр экстремального спорта, оздоровительный центр, гимнастический зал.