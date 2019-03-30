Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

19:04 (обновлено 30.03.2019 21:21)

Возгорание произошло в СК "Олимпийский"

происшествия пожар

19:04

Поделиться в социальных сетях:

Фото: instagram.com/gzovskii

В спорткомплексе "Олимпийский" произошло возгорание. Об этом Москве 24 сообщили в столичном главке МЧС.

"В 18:36 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: Олимпийский проспект, дом 16, сооружение 1, где по предварительной информации происходило загорание на шестом этаже восьмиэтажного здания", – рассказали в ведомстве.

Сообщений о пострадавших не поступало. По данным спасателей, загорелись проводка и подвесной потолок.

Почти сразу пожарные сбили открытое горение в спорткомплексе, а в 19:21 полностью ликвидировали пожар, охвативший 30 квадратных метров.

Со слов очевидцев, из окон здания валил черный дым. Как уточнил "Интерфакс" со ссылкой на источник, на верхних этажах было плотное задымление.

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

На капитальном ремонте спорткомплекс находится с 1 января. После завершения реконструкции там появится зона водных развлечений, в составе которой будут дайвинговый центр, водный парк для детей и молодежи, а также пляжный парк.

Кроме того, в здании оборудуют концертный зал, кинотеатр, центр экстремального спорта, оздоровительный центр, гимнастический зал.

происшествия пожар

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика