Возгорание произошло в СК "Олимпийский"

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В спорткомплексе "Олимпийский" произошло возгорание. Об этом Москве 24 сообщили в столичном главке МЧС.

"В 18:36 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: Олимпийский проспект, дом 16, сооружение 1, где по предварительной информации происходило загорание на шестом этаже восьмиэтажного здания", – рассказали в ведомстве.

Сообщений о пострадавших не поступало. По данным спасателей, загорелись проводка и подвесной потолок.

Почти сразу пожарные сбили открытое горение в спорткомплексе, а в 19:21 полностью ликвидировали пожар, охвативший 30 квадратных метров.

Со слов очевидцев, из окон здания валил черный дым. Как уточнил "Интерфакс" со ссылкой на источник, на верхних этажах было плотное задымление.

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

На капитальном ремонте спорткомплекс находится с 1 января. После завершения реконструкции там появится зона водных развлечений, в составе которой будут дайвинговый центр, водный парк для детей и молодежи, а также пляжный парк.

Кроме того, в здании оборудуют концертный зал, кинотеатр, центр экстремального спорта, оздоровительный центр, гимнастический зал.