Возгорание произошло в СК "Олимпийский"

В спорткомплексе "Олимпийский" произошло возгорание. Об этом Москве 24 сообщили в столичном главке МЧС.
"В 18:36 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: Олимпийский проспект, дом 16, сооружение 1, где по предварительной информации происходило загорание на шестом этаже восьмиэтажного здания", – рассказали в ведомстве.
Сообщений о пострадавших не поступало. По данным спасателей, загорелись проводка и подвесной потолок.
Почти сразу пожарные сбили открытое горение в спорткомплексе, а в 19:21 полностью ликвидировали пожар, охвативший 30 квадратных метров.
Со слов очевидцев, из окон здания валил черный дым. Как уточнил "Интерфакс" со ссылкой на источник, на верхних этажах было плотное задымление.
На капитальном ремонте спорткомплекс находится с 1 января. После завершения реконструкции там появится зона водных развлечений, в составе которой будут дайвинговый центр, водный парк для детей и молодежи, а также пляжный парк.
Кроме того, в здании оборудуют концертный зал, кинотеатр, центр экстремального спорта, оздоровительный центр, гимнастический зал.
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