Delfi: в Таллине неизвестные подожгли ресторан украинской кухни

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В Таллине неизвестные подожгли ресторан украинской кухни, в названии которого содержится лозунг запрещенных в России организаций украинских экстремистов. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.

"Согласно предварительной информации, было разбито окно находящегося на первом этаже ресторана <...> и были подожжены внутренние помещения ресторана", – говорится в публикации.

Также отмечается, что эстонские полицейские отказались от комментариев по поводу произошедшего, поскольку "вопрос чувствительный и связанный с Украиной". Однако в ведомстве не исключили вероятность того, что это было "преступление на почве ненависти".

Ранее дальнобойщик с Украины был убит иностранными коллегами на юге Германии из-за спора об украинском конфликте. По информации СМИ, инцидент произошел вечером 9 ноября 2024 года неподалеку от деревни Оберрот.

Четверо водителей большегрузов из разных стран распивали алкогольные напитки, громко смеялись и спорили о России и Украине. Позже конфликт обострился и перерос в драку, в результате которой был убит 34-летний украинец.