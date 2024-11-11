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Дальнобойщик из Украины был убит иностранными коллегами на юге Германии из-за спора об украинском конфликте, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на газету Bild.

В материале уточнили, что инцидент произошел вечером 9 ноября неподалеку от деревни Оберрот. Четверо водителей большегрузов из разных стран распивали алкогольные напитки, громко смеялись и спорили о России и Украине. Позже конфликт обострился и перерос в драку, в результате которой был убит 34-летний украинец.

Троих водителей арестовали, одним из них оказался гражданин Узбекистана. Сотрудники полиции устанавливают, кто именно ответственен за гибель украинца.

В прошлом году гражданку Украины приговорили к шести месяцам тюрьмы на Кипре за нападение на россиян. Украинка напала с ножом на активистку Координационного совета российских соотечественников (КСРС) Кипра Людмилу Чуйкову, которая организовала акцию ко Дню Государственного флага России. Злоумышленница намеревалась ударить россиянку в горло.

Чуйкова обратила внимание на то, что прокурор был полностью на стороне россиян и помогал в рамках судебных разбирательств по данному инциденту. Она также заявила, что удовлетворена окончательным приговором.