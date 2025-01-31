В РАЭК исключили связь уголовного дела против своего главы с работой ассоциации

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Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) заявила на своем сайте, что уголовное дело, которое было возбуждено против главы организации Сергея Гребенникова, никак не связано с его работой и деятельностью компании.

После произошедшего РАЭК также сообщила о кадровых перестановках. С конца января обязанности главы ассоциации выполняет исполнительный директор Екатерина Демкина, уточнила организация.

25 января Тверской суд Москвы заключил под стражу Гребенникова. Ему вменяют незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере. По этой статье главе РАЭК может грозить наказание до 15 лет лишения свободы.

