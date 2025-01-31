Момент похищения тюменской школьницы попал на видео

Видео: телеграм-канал "СУ СК России по Тюменской области"

Момент похищения школьницы в селе Княжево Тюменской области попал на видео. Запись с камеры видеонаблюдения опубликована пресс-службой управления СКР по региону.

На кадрах можно заметить, как ребенок подходит к человеку в черной куртке. Затем он берет школьницу за руку и ведет к машине, в которую она садится. По факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело.

Предварительно сообщалось, что днем 30 января двое мужчин насильно посадили в свой автомобиль 13-летнюю девочку и увезли ее в неизвестном направлении. Школьница подходила к своей подруге незадолго до инцидента и сообщила, что за ней следят, уверены журналисты.

Один из телеграм-каналов предположил, что девочку якобы хотят насильно выдать замуж за представителя цыганской диаспоры, а другие СМИ утверждали, что школьница села в авто по своей воле.