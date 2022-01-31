В России будут судить студента, который хотел сварить щенка

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Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Прокуратура направила в суд материалы дела 18-летнего студента из Иркутской области, который зарезал щенка и снял это на видео. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Инцидент произошел в декабре прошлого года в городе Зиме. Молодой человек сначала распространио фотографии, на которых он позирует на фоне зарезанного щенка. Затем на его личной странице появилось и видео зверств. На ситуацию быстро отреагировали зоозащитники, которые связались с полицией.
"В настоящий момент уголовное дело, возбужденное по признакам преступления "Жестокое обращение с животными, повлекшее его гибель", с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения по существу", – сказали в региональном управлении надзорного ведомства.
После задержания юноша вину признал, однако добавил, что из щенка он собирался приготовить еду. Местные жители рассказали, что и раньше слышали о странностях студента, и боялись, что он однажды может наброситься на людей. Теперь молодому человеку грозит до пяти лет тюремного заключения.
Ранее в деревне Карачуново Талдомского городского округа в хозяйственных постройках обнаружили десятки истощенных кошек. Две из них погибли из-за отсутствия надлежащего ухода. По данному факту было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными.
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