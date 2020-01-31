Две аварии произошли на трассе в ТиНАО

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Две аварии произошли в районе 22-го километра трассы А113 в ТиНАО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления Росгвардии.

Уточняется, что один из водителей не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнувшись с двумя автомобилями. В это же время произошло второе ДТП. Грузовик съехал с проезжей части в кювет и перевернулся.

Свидетелями двух аварий стали сотрудники Росгвардии. Они сообщили о происшествиях в полицию, вызвали экстренные службы и оказали первую помощь всем пострадавшим.

Ранее движение транспорта в сторону Подмосковья на одном из участков Киевского шоссе ограничили из-за аварии с тремя машинами. В салоне одного из автомобилей оказался зажат человек. Его вытащили и передали медикам.

Накануне водитель сбил двух человек в Ломоносовском районе столицы. Автомобилист не заметил двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавших госпитализировали с травмами.

