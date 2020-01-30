Два человека пострадали в ДТП с тремя авто на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аварии с участием трех автомобилей произошла в районе Коньково на юго-западе Москвы. Как сообщает Госавтоинспекция в Twitter, в результате ДТП пострадали два человека.

Машины столкнулись на пересечении Севастопольского проспекта и улицы Миклухо-Маклая. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины произошедшего.

Ранее водитель сбил двух человек в Ломоносовском районе столицы. Автомобилист не заметил двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.