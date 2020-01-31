На Киевском шоссе произошло ДТП с тремя машинами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта в сторону Подмосковья на одном из участков Киевского шоссе ограничено, передает ТАСС.

На 58-м километре шоссе произошла авария с тремя машинами, одна из них – фура. Перекрыты две полосы.

В салоне одного из автомобилей зажат человек. Сейчас его вытащили и передали медикам.

30 января водитель сбил двух человек в Ломоносовском районе столицы. Автомобилист не заметил двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавших госпитализировали с травмами.

В тот же день авария с участием трех машин случилась в районе Коньково. Пострадали два человека.