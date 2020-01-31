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Происшествия

14:28

СК назвал предварительную причину ЧП в Мценске

происшествия

Фото: телеграм-канала РУ_ЧП

Хлопок паров лакокрасочных изделий является главной версией происшествия на заводе резиновых изделий в Мценске, в результате которого погибли пять человек. Такую версию случившегося рассказала РИА Новости представитель СУ СК РФ по Орловской области Юлия Дорофеева.

"Сегодня в городе Мценске Орловской области на ООО ЗПО в строящемся производственном помещении произошел хлопок скопившихся паров лакокрасочных материалов, в результате чего несколько человек погибли. Эта версия приоритетная", – отметила Дорофеева.

Однако она не уточнила, была ли произведена газификация строящегося цеха.

Ранее стало известно, что в Мценске на территории завода резиновых изделий произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего обрушилась кровля строящегося цеха. Площадь обрушения составила 200 квадратных метров. Сообщается, что погибли пять человек, пострадали трое, все являются гражданами Турции.

"Аварийно-спасательные работы завершены, под завалами никого уже нет", – сказали в пресс-службе МЧС.

Кроме того, прокурор Орловской области Иван Полуэктов добавил, что работы по разбору завалов продолжаются.

На данный момент возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда").

В областном правительстве уточнили, что взрыв случился на строящемся предприятии "Завод профессионального оборудования".

Ранее сообщалось об обрушении кровли цеха на заводе "Новостранс" в Прокопьевске на Кузбасе. Предположительная причина случившегося – скопившийся на крыше снег. В результате происшествия пострадал один человек.

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