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17:01

СК опубликовал видео обыска в особняке по делу Арашуковых

происшествия суды

17:01

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Следственный комитет опубликовал видео с обыском особняка в рамках дела Рауфа и Рауля Арашуковых. Кому именно принадлежит дом, не уточняется.

На видеозаписи видна роскошная обстановка, спортзал, бассейн.

Ранее стало известно, что при обысках у сенатора Рауфа Арашукова и его родственников изъяли сабли, кинжалы, золотые слитки и много наличных денег.

Сенатора от Карачаево-Черкесии задержали 30 января в зале Совфеда во время заседания. Его подозревают в убийстве заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова. Оба убийства были совершены в 2010 году.

На допросе сенатор заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком и потребовал переводчика. В тот же день Басманный суд столицы арестовал Арашукова на два месяца.

Кроме того, правоохранители задержали советника главы "Газпром Межрегионгаз" Рауля Арашукова, который является отцом арестованного сенатора, доставлен из Санкт-Петербурга в Москву. Его подозревают в создании ОПГ и хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома".

происшествия суды

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