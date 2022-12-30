ТЦ "Речной" около станции метро "Речной вокзал" временно закрыли

Фото: телеграм-канал ''Москва 24''

Торговый центр "Речной" возле станции метро "Речной вокзал" временно закрыли. Об этом Москве 24 сообщили очевидцы.

Всех посетителей и работников ТЦ вывели из здания. На месте работают экстренные службы.

Ранее эвакуировали посетителей торгового центра "Ривьера" на Автозаводской улице. В настоящее время большое количество людей находится на улице у входов в здание. О причинах эвакуации пока не сообщалось.

До этого неизвестные сообщили о "минировании" Останкинской телебашни. На место для проверки здания на предмет наличия взрывных устройств выезжали сотрудники МЧС.

Кроме того, в столице эвакуировали Московский международный Дом музыки. В правоохранительные органы также поступало анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании.



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