Посетителей эвакуировали из ТЦ Columbus на юге Москвы

30 декабря, 19:46
Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"
Из торгового центра Columbus на Кировоградской улице в Москве эвакуировали посетителей. Об этом администрация магазина сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Нам поступило сообщение об угрозе безопасности наших посетителей. К сожалению, такие сообщения поступили не только нам. Эвакуация не учебная, мы проводим ее, чтобы обезопасить вас и наших сотрудников от возможной угрозы", – говорится в публикации.
В настоящее время оперативники проверяют здание. На это может уйти от двух до трех часов. В это время посетителям запрещено заходить в ТЦ или на его парковку. Вернуть деньги за билеты в кино можно в любое время после проверки, а бесплатно забрать машину – сегодня или завтра при предъявлении талона.
Ранее эвакуация прошла в общежитии Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). Причина – возгорание в одной из комнат. Площадь пожара составила три квадратных метра, его оперативно ликвидировали. Никто не пострадал.
В Москве эвакуировали людей из ТЦ Columbus
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