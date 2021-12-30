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Происшествия

30 декабря, 19:46

Посетителей эвакуировали из ТЦ Columbus на юге Москвы

происшествия

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Из торгового центра Columbus на Кировоградской улице в Москве эвакуировали посетителей. Об этом администрация магазина сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Нам поступило сообщение об угрозе безопасности наших посетителей. К сожалению, такие сообщения поступили не только нам. Эвакуация не учебная, мы проводим ее, чтобы обезопасить вас и наших сотрудников от возможной угрозы", – говорится в публикации.

В настоящее время оперативники проверяют здание. На это может уйти от двух до трех часов. В это время посетителям запрещено заходить в ТЦ или на его парковку. Вернуть деньги за билеты в кино можно в любое время после проверки, а бесплатно забрать машину – сегодня или завтра при предъявлении талона.

Ранее эвакуация прошла в общежитии Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). Причина – возгорание в одной из комнат. Площадь пожара составила три квадратных метра, его оперативно ликвидировали. Никто не пострадал.

В Москве эвакуировали людей из ТЦ Columbus

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