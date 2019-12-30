Перевернувшийся под Псковом автобус вез туристов на экскурсию

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Стали известны подробности аварии с участием автобуса в Псковской области. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на региональное управление МВД России.

Отмечается, что автобус из Белоруссии, перевернувшийся на федеральной трассе Р-23, вез туристов на экскурсию.

Известно, что в салоне автобуса находились 48 пассажиров и 2 водителя. Все они – граждане Белоруссии. В результате происшествия в больнице оказались 16 человек. Среди пострадавших – трое детей.

"Администрацией Псковской области развернут пункт временного содержания пострадавших в одном из отелей областного центра", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, причиной аварии могли послужить неблагоприятные погодные условия.

О ДТП стало известно утром 30 декабря. Оно произошло в 2:50 утра в деревне Подборовье на трассе Санкт-Петербург – Невель. Автобус из Минска допустил съезд в кювет. По данным РИА Новости, число пострадавших увеличилось до 21 человека.