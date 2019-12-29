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Происшествия

15:23

В аварии с автобусом в Эстонии пострадала россиянка

происшествия ДТП

Фото: delfi.ee

Гражданка России пострадала в аварии с участием автобуса, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург – Рига. Об этом говорится на официальной странице посольства РФ в Эстонии в Facebook.

Инцидент произошел утром 29 декабря на 30-м километре шоссе Таллин – Нарва. Отмечается, что в ходе аварии пострадала жительница России 1984 года рождения, у нее были диагностированы легкие травмы. После осмотра врачей ее отпустили домой.

"Пострадавшая подтвердила, что в каком-либо дополнительном содействии не нуждается. Посольство продолжает выяснять детали, связанные с данным ДТП", – говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что автобус съехал в кювет 29 декабря в 05:45 по московскому времени. В нем находились 67 человек, в том числе два водителя. Все пострадавшие, в том числе четверо граждан Латвии, были доставлены в больницу. Остальные отправились в Таллин на другом автобусе.

Под предварительной версией ДТП рассматривается техническая неполадка автобуса.

Ранее автобус, который следовал по маршруту Москва – Тбилиси, опрокинулся в кювет на 356-м километре трассы М4 "Дон". По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В результате аварии два человека погибли.

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