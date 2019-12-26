В попавшем в ДТП под Липецком автобусе находились граждане Грузии

Все пострадавшие в перевернувшемся автобусе в Липецкой области имеют гражданство Грузии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Становлянского района.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили агентству, что к настоящему времени устанавливаются личности пассажиров автобуса. По факту ДТП проводится проверка, уточняются обстоятельства произошедшего.

В результате аварии два человека погибли. По последней информации, в салоне находились 19 человек, восьмерым из них потребовалась помощь врачей.

Авария с автобусом, который следовал по маршруту Москва – Тбилиси, произошла в 18:40 по московскому времени на 356-м километре трассы М4 "Дон". По предварительным данным, водитель не справился с управлением и автобус опрокинулся в кювет.

Ранее сообщалось об аварии с автобусом, следовавшим из Иванова в Дзержинск. 50-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего автобус опрокинулся. Пострадали 20 человек.

