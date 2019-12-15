Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области увеличилось до 20

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Число пострадавших в результате аварии с участием автобуса в Балахнинском районе Нижегородской области увеличилось до 20, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Уточняется, что восьмерым из них помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались. 12 человек доставили в приемное отделение Балахнинской центральной районной больницы.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил региональному Минздраву оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Авария с нерейсовым автобусом, следовавшим из Иванова в Дзержинск, произошла около 16:00. 50-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего автобус опрокинулся.

Согласно данным УМВД, в автобусе находились около 40 человек, управление МЧС сообщает о 49 людях. Погибших нет. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.