В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек

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В результате ДТП с пассажирским автобусом, который съехал в кювет на трассе в Псковской области, пострадали 18 человек. Предположительно, все – граждане Белоруссии.

Как сообщила ТАСС председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, всего в автобусе было 52 пассажира.

В областную больницу направили 15 человек, пять из них госпитализировали, одного – в реанимацию. Еще трое детей доставлены в областную детскую больницу.

Инцидент произошел около деревни Подборовье на трассе Санкт-Петербург – Невель в 02:50 мск. Автобус двигался по маршруту Минск – Санкт-Петербург.

28 декабря экскурсионный автобус и грузовик столкнулись в Московской области. В результате погиб водитель автобуса. В автобусе находились 32 пассажира.