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Происшествия

17:02

Экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком в Подмосковье

происшествия ДТП

Фото: скриншот видео телеграм-канал Mash

Экскурсионный автобус и грузовик столкнулись в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

"Сегодня днем на 536-м километре автодороги А-108 произошло попутное столкновение грузового автомобиля ГАЗ и экскурсионного автобуса", – сообщили сотрудники ведомства.

В результате инцидента погиб водитель автобуса. Помимо него, в автобусе находились еще 32 человека. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Накануне стало известно о задержании водителя автобуса, попавшего в ДТП под Липецком. Авария произошла на трассе М4 "Дон". Автобус сошел с дороги и опрокинулся в кювет, в результате погибло 2 человека, 8 обратились за медицинской помощью.

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