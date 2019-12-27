Задержан водитель попавшего в ДТП под Липецком автобуса

Фото: ГУ МЧС по Липецкой области

Водитель рейсового автобуса, следовавшего из Москвы в Тбилиси и опрокинувшегося в Липецкой области, задержан, сообщает ТАСС. По предварительной версии, мужчина не справился с управлением.

Ранее полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Авария произошла в 18:40 по московскому времени на трассе М4 "Дон". Отмечалось, что рейсовый автобус следовал по маршруту Москва – Тбилиси, но на 356-м километре дороги опрокинулся в кювет.

В салоне автобуса в момент аварии находились 19 человек. В результате ДТП два человека погибли, еще восьмерым потребовалась помощь врачей.