Уголовное дело открыто по факту ДТП с автобусом в Липецкой области – МВД

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Полиция открыла уголовное дело по факту аварии, произошедшей в Липецкой области с участием рейсового автобуса. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по региону.

"Возбуждено дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). На месте ДТП продолжают работать следственные органы", – проинформировали в пресс-службе.

Известно, что авария случилась в 18:40 по московскому времени на трассе М4 "Дон". Отмечалось, что рейсовый автобус следовал по маршруту Москва – Тбилиси, но на 356-м километре дороги опрокинулся в кювет. По последней информации, причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением.

В салоне автобуса в момент аварии находились 19 человек. В результате ДТП два человека погибли, еще восьмерым потребовалась помощь врачей.

В пресс-службе регионального УМВД добавили, что в данный момент продолжается установка личностей пассажиров автобуса. Дополнительно уточняются все обстоятельства произошедшего.