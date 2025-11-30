30 ноября, 16:35Происшествия
Бельгийский военный умер во время учений НАТО в Литве
Фото: 123RF.com/teka77
Бельгийский военный скончался после инцидента во время учений НАТО в Литве. Об этом заявил глава Минобороны Бельгии Тео Франкен.
"Глубоко опечален трагическим инцидентом в Литве, унесшим жизнь бельгийского военнослужащего", – заявил Франкен на своей странице в соцсети X.
Военнослужащий был тяжело ранен во время минометных учений в рамках миссии Североатлантического альянса Forward Land Forces, уточнил глава Минобороны.
Ранее гусеничная техника переехала двух солдат на армейском полигоне на северо-западе Польши. Инцидент произошел в учебном центре сухопутных войск Польши в городе Дравско-Поморске в Западно-Поморском воеводстве. В результате один польский военный погиб, а второй получил тяжелые ранения.