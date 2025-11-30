Бельгийский военный умер во время учений НАТО в Литве

Фото: 123RF.com/teka77

Бельгийский военный скончался после инцидента во время учений НАТО в Литве. Об этом заявил глава Минобороны Бельгии Тео Франкен.

"Глубоко опечален трагическим инцидентом в Литве, унесшим жизнь бельгийского военнослужащего", – заявил Франкен на своей странице в соцсети X.

Военнослужащий был тяжело ранен во время минометных учений в рамках миссии Североатлантического альянса Forward Land Forces, уточнил глава Минобороны.

Ранее гусеничная техника переехала двух солдат на армейском полигоне на северо-западе Польши. Инцидент произошел в учебном центре сухопутных войск Польши в городе Дравско-Поморске в Западно-Поморском воеводстве. В результате один польский военный погиб, а второй получил тяжелые ранения.

