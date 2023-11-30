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Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным погибших при пожаре в хостеле в Алма-Ате. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.

"Президент выразил соболезнования родным и близким граждан Казахстана и иностранных государств, погибших в хостеле в Алма-Ате. Виновные в трагедии будут привлечены к ответственности по закону", – сообщается в публикации.

Кроме того, местные власти окажут помощь родственникам пострадавших.

О пожаре на улице Ади Шарипова в Алма-Ате стало известно утром 30 ноября. Огонь вспыхнул в подвальном помещении трехэтажного жилого дома, переоборудованном под хостел.

Всего в результате ЧП погибли 13 человек, 4 из которых – иностранцы. В частности, погибли два россиянина и два гражданина Узбекистана. Остальные девять человек – граждане Казахстана. Назначена судебно-медицинская экспертиза.