В Азербайджане возбудили уголовное дело после крушения военного вертолета

15:59
Фото: mod.gov.az
В Азербайджане возбудили уголовное дело по факту крушения военного вертолета, в результате которого погибли 14 человек и двое пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
В пограничной службе Азербайджана заявили, что вертолет потерпел крушение на военном полигоне. Президент республики Ильхам Алиев принес соболезнования семьям погибших.
"С участием руководства Генеральной прокуратуры был проведен осмотр места происшествия. В следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье <...> "Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" <...> и другим статьям", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ход расследования находится на особом контроле генерального прокурора Азербайджана. В настоящее время сотрудники прокуратуры ведут следственные действия на месте происшествия.
Ранее вертолет Ми-2 сгорел в 30 километрах северо-восточнее от города Покачи Ханты-Мансийского автономного округа. По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, летательный аппарат осуществлял осмотр нефтяной скважины. В результате происшествия никто не пострадал.
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