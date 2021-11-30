В Азербайджане возбудили уголовное дело после крушения военного вертолета

Фото: mod.gov.az

В Азербайджане возбудили уголовное дело по факту крушения военного вертолета, в результате которого погибли 14 человек и двое пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

В пограничной службе Азербайджана заявили, что вертолет потерпел крушение на военном полигоне. Президент республики Ильхам Алиев принес соболезнования семьям погибших.

"С участием руководства Генеральной прокуратуры был проведен осмотр места происшествия. В следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье <...> "Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" <...> и другим статьям", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ход расследования находится на особом контроле генерального прокурора Азербайджана. В настоящее время сотрудники прокуратуры ведут следственные действия на месте происшествия.

Ранее вертолет Ми-2 сгорел в 30 километрах северо-восточнее от города Покачи Ханты-Мансийского автономного округа. По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, летательный аппарат осуществлял осмотр нефтяной скважины. В результате происшествия никто не пострадал.